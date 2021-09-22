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В Марий Эл начнет работу новый перинатальный центр
Общество
В Марий Эл начнет работу новый перинатальный центр
ФБА «Экономика сегодня»  /  Дмитрий Молчанов

Марий Эл, 22 сентября. В новом перинатальном центре в Марий Эл завершились строительные работы. К 1 ноября будет закончена и внутренняя отделка помещений. 

На первом этаже здания ждет дальнейшей установки новое высокотехнологичное оборудование, сообщает «Медиапоток». Всего на строительство объекта запланировали потратить более 1,5 млрд рублей.

Главврач перинатального центра Ирина Виноградова отметила, что такой современный центр акушерства и неонатологии можно будет сравнить с именитыми медицинскими учреждениями мегаполисов.

«Здесь будут применяться новые и современные технологии, которыми на сегодняшний день владеет, например, наш Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова», — подчеркнула Ирина Виноградова.

Глава Марий Эл Александр Евстифеев осмотрел будущие родильные залы. Всего предусмотрено восемь индивидуальных родовых залов с отдельным входом для медперсонала.

«Между родовыми залами будет располагаться пост медицинской сестры. Женщина будет находиться здесь при родах и два часа после, затем ее перевезут в пятиэтажное здание. Это нужно, чтобы не смешивать потоки, чтобы не было внутрибольничных инфекций», — пояснила Ирина Виноградова.

В свою очередь, глава Марий Эл подчеркнул, что здание будет сдано в эксплуатацию не позднее конца 2021 года. Предварительно перинатальный центр планируется открыть в середине декабря.

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