Экс-игрок сборной России по футболу Хохлов подал в суд на Facebook из-за фамилии

Москва, 22 сентября. Бывший футболист российской сборной и главный тренер волгоградского «Ротора» Дмитрий Хохлов обратился в суд, чтобы решить проблемы с американской корпорацией Facebook.

По словам экс-игрока национальной команды, из-за фамилии у него постоянно возникают сложности с использованием Facebook и Instagram. Похоже, в соцсетях фамилия Хохлова трактуется автоматической модерацией как пренебрежительное обращение к украинцам. При этом проблемы появляются не только у самого тренера, но также у его друзей и знакомых.

«Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю», — отметил футболист в комментарии изданию «Октагон».

Хохлов обратил внимание на проблему с соцсетями в конце весны. Иск наставника «Ротора» к Facebook поступил в столичный Солнцевский районный суд в июле. Помощник председателя суда, пресс-секретарь Георгий Енгибаров уточнил, что в обращении тренер требует запретить американской компании совершать «определенные действия» в его отношении. Кроме того, Хохлов рассчитывает получить компенсацию морального вреда.

Напомним, Дмитрий Хохлов возглавил волгоградский «Ротор» в мае. По словам наставника, клуб заинтересовал его своей амбициозностью.