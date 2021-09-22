Минэнерго ФРГ: Россия выполняет условия газового контракта

Москва, 22 сентября. Россия не прибегает к намеренному повышению цен на газ, рыночная стоимость складывается из массы различных элементов, заявила представитель Минэнерго ФРГ Сузанне Унград.

Немецкое ведомство встало на сторону РФ, когда некоторые политики в ЕС допускают, что Москва якобы целенаправленно создает дефицит голубого топлива на региональном рынке. Унград публично выразила позицию властей по этому вопросу.

«Сложная зима, конъюнктурные изменения, повышенный спрос на газ, конъюнктура в Азии, пожары в Сибири играют роль... Но о сознательном пренебрежении существующими контрактами нам не известно», — цитирует ее РИА Новости.

В министерстве подтвердили, что Германия не считает нужным вмешиваться в действие рыночных механизмов. По словам Унград, сейчас ведомство наблюдает за реакцией национальных предприятий на динамику газового рынка.

На европейском рынке два дня назад стоимость газа достигала почти 1000 долларов за тысячу кубометров. Волатильность сохраняется на фоне недостаточных запасов в подземных хранилищах.

Госдеп США ранее призвал Россию срочно нарастить объемы транзита газа в Европу через Украину. Сенатор Алексей Пушков ответил, что Москва не станет ни перед кем отчитываться и сама решит «что должна, а что не должна». Для разрешения проблем нужны инструменты в виде переговоров и компромисса, а тем, кто к этому не готов, следует поучиться основам дипломатии, цитирует его INFOX.