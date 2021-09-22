Семак высказался о решении Дзюбы отказаться от вызова в сборную России

Санкт-Петербург, 22 сентября. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение форварда Артема Дзюбы отказаться от приглашения в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022.

Нападающий Артем Дзюба накануне сообщил, что не приедет в расположение сборной России на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022. Форвард мотивировал свое решение отсутствием необходимой для участия в играх национальной команды физической формы. Отказ Дзюбы от выступления за сборную России в интервью пресс-службе «Зенита» прокомментировал Сергей Семак.

«Это исключительно решение Артема. Каждый игрок принимает решение, исходя из внутреннего состояния и тех или иных жизненных обстоятельств. Поэтому это его решение. Мы уважаем это решение. Он — взрослый человек», — подчеркнул тренер сине-бело-голубых.

В октябре сборная России сыграет со Словакией и Словенией. Матч квалификации ЧМ-2022 пройдут в Казани и Мариборе. После шести туров сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы H.

Ранее олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал решение Дзюбы отказаться от вызова в национальную команду. Экс-спортсмен призвал наказать форварда «по полной программе».