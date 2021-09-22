Минобороны Польши подтвердило аварийную посадку вертолета Black Hawk на учениях

Варшава, 22 сентября. Министерство обороны Польши подтвердило аварийную посадку вертолета Black Hawk во время военных учений. Об этом сообщает пресс-служба польского оборонного ведомства.

Инцидент произошел в ходе маневров в районе села Усьце-Горлицке, которое расположено на юге Польши вблизи границы со Словакией. Вертолет Black Hawk из состава ВВС Польши совершил жесткую посадку на окраине села.

В ведомстве не назвали причину инцидента, однако, по данным местных СМИ, вертолет зацепил винтом линию электропередачи во время операции по беспарашютному десантированию бойцов спецназа. При этом машина повредила ЛЭП в результате чего, несколько населенных пунктов остались без электроснабжения. В минобороны Польши отметили, что при аварийной посадке вертолета никто не пострадал.

Ранее в России и Белоруссии прошли масштабные стратегические учения «Запад-2021». В ходе одного из этапа маневров российские военнослужащие совершили ночное десантирование на Брестском полигоне, что вызвало тревогу в Польше. В Варшаве выразили уверенность, что учения якобы направлены против Польши. Однако Москва и Минск неоднократно заявляли, что маневры носят оборонительный характер и не представляют угрозы для других стран. При этом 22 сентября на Украине стартовали командно-штабные учения НАТО, в которых также задействованы военнослужащие из Польши, передает RT.