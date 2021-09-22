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Долг умершего отца списали с карты мальчика в Челябинске
Общество
Долг умершего отца списали с карты мальчика в Челябинске
pixabay.com  / 

Челябинск, 22 сентября. В прокуратуру Челябинска обратилась бабушка мальчика, которая воспитывает его одна. Она рассказала, что внуку перечислялась пенсия по потере кормильца, однако деньги списали.

«После смерти отца со счета были удержаны денежные средства в счет погашения его задолженностей по исполнительным производствам», — рассказали в пресс-службе прокуратуры изданию «Челябинск сегодня».

Поскольку средства принадлежали ребенку, они не могли быть удержаны для оплаты долга отца.

Прокуратура Тракторозаводского района проверила факты и через суд потребовала вернуть деньги сироте. Один из ответчиков попытался обжаловать решение суда, но проиграл. Суд встал на сторону мальчика. Судебный акт оставлен без изменения и вступил в законную силу.

В ближайшее время деньги вернутся на счет ребенка. В прокуратуре района сообщили, что решение суда находится на их контроле.

Ранее ФАН сообщал, что Центробанк может усилить контроль за пополнением карт в банкоматах. Это необходимо для ужесточения контроля за операциями мошенников.

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