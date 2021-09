Политолог Дробницкий рассказал о тревожных сигналах в выступлении Байдена в ООН

Вчера президент США Джо Байден выступил на 76-й Генеральной Ассамблее ООН. Основными темами его выступления стали новые глобальные вызовы, с которыми сталкивается человечество и роль, которую США должны играть в преодолении этих вызовов.

«Дамы и господа, это ясный и неотложный выбор, с которым мы сталкиваемся здесь на заре того, что должно стать решающим десятилетием для нашего мира — десятилетием, которое в буквальном смысле определит наше будущее. Как мировое сообщество, мы сталкиваемся с неотложными кризисами, в которых открываются огромные возможности, если мы сможем проявить волю и решимость, чтобы воспользоваться этими возможностями», — обратился Байден к присутствующим в начале своей речи.

Одной из главных таких возможностей по мнению президента США стала пандемия COVID-19. Байден сообщил, что преодолеть последствия «новых пандемий» позволит создание специального международного органа, в котором США должны играть решающую роль, благодаря шагам, которые администрация Байдена предприняла для борьбы с пандемией во всем мире, предоставив более 160 млн доз вакцин для развивающихся стран.

«Необходимо создать новый механизм финансирования глобальной безопасности в области здравоохранения, основанный на нашей существующей помощи в целях развития, и Глобальный Совет по угрозам здоровью, вооруженный инструментами, необходимыми нам для мониторинга и выявления возникающих пандемий, чтобы мы могли предпринять немедленные действия», — сообщил Байден.

Такой же возможностью должны стать вызовы, связанные с глобальным изменением климата. По мнению американского лидера, странам необходимо озаботиться финансированием экологических программ, которые позволят создать десятки тысяч высокооплачиваемых рабочих мест, что благотворно повлияет на мировую экономику.

We’re facing an inflection point with the climate crisis — and the time to act is now. This morning, I reconvened the Major Economies Forum on Energy and Climate to discuss our progress here at home and how we can rally the world to tackle this crisis with the urgency it demands. pic.twitter.com/jQjUKweBL8 — President Biden (@POTUS) September 17, 2021

Однако главным вызовом современности президент США считает авторитарные режимы, которые угрожают демократии во всем мире, используя «хищнические методы» для получения контроля над другими государствами, нарушают основополагающие права человека и мешают развитию гражданского общества.

«США будут «энергично конкурировать» на мировой арене и будут защищать союзников от авторитарных угроз демократическим ценностям», — заявил он, подчеркнув, что не ищет новых конфликтов.

The U.S. would "compete vigorously" on the global stage and would stand up for friends and allies against authoritarian threats to democratic values, President Biden said Tuesday at the UN General Assembly. But he said he was not looking for new conflicts. https://t.co/XcMlmEzBRU pic.twitter.com/PtCCOntGWw — The New York Times (@nytimes) September 21, 2021

Главным душителем свобод был назван Китай, вопросам сдерживания которого была посвящена значительная часть выступления президента США.

Судя по последним внешнеполитическим решениям американской администрации и прямом или косвенном упоминании КНР по всем пунктам актуальных международных проблем, Джо Байден продолжает политику своего предшественника Дональда Трампа в деле сдерживания Китая. Вместе с тем, президент США закончил свое выступление словами о том, что сегодня США впервые за долгие годы не ведут военных действий, предложив мировым лидерам начать совместную работу над тем, чтобы сделать будущее лучше, заявив о своей приверженности дипломатическим усилиям, а не военным способам решения возникающих конфликтов.

Biden closes his UN speech with this and gets big applause: "I stand here today for the first time in 20 years with the US not at war. We have turned the page ... Ladies and gentlemen, we cannot afford to waste any more time. Let's get to work. Let's make our better future now." pic.twitter.com/qM71Gw8iRj — Aaron Rupar (@atrupar) September 21, 2021

Prt Scr youtube.com / Дмитрий Дробницкий / Россия 1

Американист Дмитрий Дробницкий объяснил в своем комментарии международной редакции ФАН что скрывается за миролюбивыми посланиями американского президента, о том какие сигналы он послал Европе и Китаю, а также о том какие новые возможности это выступление может открыть перед Россией.

«Очевидно, что на сегодняшний день фокус политики США находится в Индо-тихоокеанском регионе. Этот регион сегодня является ключевым для судеб всего мира. На самом деле в своем выступлении Байден говорил о четырехстороннем союзе между США, Австралией, Японией и Индией, который направлен на сдерживание Китая. Никакого блока AUKUS, о создании которого было объявлено несколькими днями ранее, уже не упоминалось. Понятно, что непосредственно перед сессией ООН у Байдена были встречи и с представителями Индии, и с представителями Японии, где обсуждались эти вопросы. Администрация Байдена немного торопится, но в целом понятно, что союз такой есть. Во всяком случае намечается. Ни Великобритании, ни любой другой европейской страны там нет. Великобритания была нужна лишь для подписания соглашения с Австралией, так как австралийцы являются подданными британской короны. И Европа должна понимать, что она больше не является важнейшим партнером США. Евросоюз — это партнер по ответам на всякие вызовы: пандемия, изменения климата, права ЛГБТ, не более того. И столь резкая реакция европейцев обусловлена как раз тем, что в ЕС прекрасно понимают, что смещение фокуса американской политики, в условиях, когда в самих США истощаются ресурсы, говорит о том, что Европа теперь сама по себе. Именно отсюда разговоры о том, что эта сделка «раскалывает» Запад. По словам Байдена, для того, чтобы отвечать на российские вызовы, ему не требуется весь Евросоюз — достаточно присутствие американских баз, а содержать многочисленные страны ЕС американцам не нужно».

По его мнению, такое послание заставило европейцев очень сильно нервничать, так как в Европе рассчитывали на то, что заявления о том, что «Америка вернулась», которые Байден делал после своей инаугурации, позволяло европейцам надеяться на то, что они и дальше смогут следовать в фарватере политики США и будут избавлены от мучительной необходимости формирования самостоятельных ответов на экзистенциальные вызовы, с которыми столкнулся ЕС.

/

«В Европе прекрасно понимают, что главный залог их благосостояния — участие в мировой долларовой системе, в Бреттонвудской системе, когда они могут допечатать то, что они не заработали. Но это возможно только при нахождении под стратегическим зонтиком США и при условии своей полезности в качестве сдерживающего фактора для России. При уходе из Афганистана Байден заявил, что сдерживание Китая не совместимо с длительными кампаниями на Ближнем Востоке. США выходят из Афганистана, забирают установки «Patriot» из Саудовской Аравии, даже предложили сократить военную помощь Израилю. Представьте Францию, Италию, нищую Португалию или Грецию. Что начнется в этих странах при проблеме мигрантов? Завтра отрежут от эмиссии и что будет с евро? Никаких ресурсов у Европейского Центробанка нет.

Дробницкий указывает на определенные проблемы внутри США и раздробленность американского истеблишмента по многим вопросам, которую администрации Байдена будет необходимо так или иначе преодолеть для последовательного продвижения поставленных целей.

«Конечно, США, как сегодня повернулись в сторону Индо-тихоокеанского региона, так завтра могут и отвернуться: в американской администрации сейчас столько фракций, что это вполне возможно. Но на сегодняшний день в ней есть антикитайский консенсус. И он диктует вывод всех сил и средств со второстепенных направлений и их концентрация на сдерживании Китая и на переработке американского общества. А переработка общества будет стоить 3,5 триллиона долларов, что сейчас демократы пытаются продавить».

Политолог считает, что линии противостояния США и КНР уже можно наблюдать в сфере высоких технологий. И в перспективе это противостояние будет усиливаться.

«Сдерживание Китая будет идти по всем линиям — в том числе в высоких технологиях, где США пока еще являются лидерами. Однако Китай сейчас вкладывает огромные средства в разработку квантовых вычислений, искусственного интеллекта и другие высокотехнологичные производства. При этом США абсолютно не возражают, если Китай останется мировой фабрикой вещей: прекращайте строить флот, прекращайте высокотехнологичные разработки. Шейте трусы и все. Технологическое сдерживание станет одним из ключевых направлений — на это очень много поставлено».

Также он отметил попытки администрации США действовать на новых направлениях в попытке навязать свое глобальное лидерство, не ограничиваясь на ставшей уже традиционной «защите демократии» и правах человека.