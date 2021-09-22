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Официальным талисманом ЧМ-2022 по волейболу стал Тигроша

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 15:51
Спорт
Официальным талисманом ЧМ-2022 по волейболу стал Тигроша
instagram.com  /  @rusvolleyteam/ fivb

Москва, 22 сентября. Болельщики принимали участие в голосовании за имя официального талисмана предстоящего чемпионата мира по волейболу. Победителем стал вариант Тигроша.

Чемпионат мира по волейболу пройдет в российских городах в 2022 году. В связи с этим было организовано голосование за официального маскота. Кандидатами были Медведь, Робот и Тигр, последний одержал победу, после чего фанаты выбрали для него имя.

«Наш официальный маскот наконец-то получил имя ТИГРОША! Просим любить и жаловать», — говорится в официальном аккаунте чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 в Instagram.

Три человека, предложившие данный вариант имени для официального талисмана, получат в подарок билеты на матчи мирового первенства.

Всероссийская федерация волейбола в начале осени сообщила, что официальным символом домашнего чемпионата в 2022 году стал Тигр. Матчи должны состояться с 26 августа по 11 сентября в том числе в Москве и в Санкт-Петербурге.

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талисман чм-2022 символ войлебол тигроша
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