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Танцующие пенсионерки-одноклассницы из Канады покорили пользователей Сети
Общество

Уже много лет восемь одноклассниц из Канады живут в разных городах страны. Однако многолетняя дружба заставляет их регулярно встречаться и весело проводить время.

Недавно пенсионерки посетили Каркросскую пустыню, расположенную на северо-западе Канады. Закадычные подруги придумали необычный танец и опубликовали видео в соцсетях, как сейчас это модно делать в молодежной среде.

«Девочки были в восторге. Это определенно была хорошая тренировка для ума и тела», — сказала одна из подруг Яна Клипперт.

На создание танца пожилую компанию вдохновил известный индийский танцор и йог Гурдип Пандера. Мужчина уже несколько лет живет в Канаде. Когда он узнал, что к нему в гости едут веселые одноклассницы, он сразу решил предложить им устроить этот необычный перформанс.

«Я не ожидал, что они будут так взволнованы и счастливы из-за моей идеи. Так приятно было видеть их улыбки. Они сделали мой день», — сказал Пандера

Совместное видео мужчина опубликовал в своем Twitter. Оно быстро обрело популярность.

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