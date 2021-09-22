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Путин обсудил проблематику саммита G20 с премьером Италии
Политика
Путин обсудил проблематику саммита G20 с премьером Италии
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 22 сентября. Российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Италии Марио Драги, сообщила пресс-служба Кремля.

Во время разговора стороны обсудили сложившуюся на территории Афганистана ситуацию и постконфликтное восстановление этого государства. Политики выразили настрой на взаимодействие для предотвращения рисков распространения терроризма, экстремизма и наркопреступности.

В Кремле уточнили, что во время переговоров Владимир Путин и Марио Драги обсудили проблематику предстоящего саммита G20.

Как стало известно ранее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет на переговоры с Владимиром Путиным в Сочи. Визит турецкого лидера ожидается 29 сентября. Поездка политика в Россию займет один день, сообщили в президентской канцелярии.

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путин g20 афганистан италия
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