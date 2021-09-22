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Алжир получил партию российской вакцины «Спутник V»
Весь мир
Алжир получил партию российской вакцины «Спутник V»
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Алжир, 22 сентября. В республику прибыла партия российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщило Министерство здравоохранения АНДР.

Согласно заявлению ведомства, ящики с препаратом против коронавируса доставлены в понедельник, 20 сентября. Алжир получил из РФ 206 тысяч доз второго компонента.

Поставка активизирует кампанию по вакцинации в североафриканской стране. На протяжении последних месяцев она несколько раз приостанавливалась из-за провалов переговоров между властями и зарубежными медицинскими компаниями.

Прививаться в Алжире начали в январе 2021 года. По данным минздрава, более девяти миллионов граждан вакцинированы, в том числе препаратом «Спутник V».

Ранее министр Лотфи Бенбахмед заявил о намерении начать в стране изготовление российской вакцины. Старт производства запланирован на сентябрь в городе Константине.

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алжир спутник V
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