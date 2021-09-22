Банк России опубликовал официальные курсы иностранных валют на 23 сентября

Москва, 22 сентября. Российская валюта снова укрепилась к американской и европейской, следует из данных Центробанка РФ.

Так, курс доллара с расчетами «завтра» снижен на 32,61 копейки — до 72,8806 рубля за валютную единицу. Евро понизился на 36,79 копейки, до 85,4889 рубля за единицу валюты.

Накануне регулятор представил официальные курсы валют на среду. Доллар составил 73,2067 рубля за денежную единицу, евро — 85,8568 рубля. На старте торгов московской биржи 22 сентября российская валюта также продемонстрировала рост до 73,04 рубля за доллар и до 85,61 рубля за евро.

Министерство экономического развития РФ ранее внесло изменения в прогноз по уровню инфляции в стране на конец текущего года. Значение было установлено на уровне 5,8% против 5% по данным июльского прогноза. Стоимость рубля составит порядка 73,6 рубля за доллар, следует из документа. Ожидания по инвестициям в основной капитал остались на том же уровне — 4,5%.