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F-16 ВВС США перехватил тренировочный самолет военной академии над Нью-Йорком
Армия
F-16 ВВС США перехватил тренировочный самолет военной академии над Нью-Йорком
flickr.com  /  U.S. Air Force

Вашингтон, 22 сентября. Необычный инцидент с перехватом учебного самолета произошел в небе над Нью-Йорком, рассказали представители руководства ВВС США.

Учебно-тренировочный самолет марки Cessna, принадлежащий военной академии Вест-Пойнт, вторгся в воздушное пространство Нью-Йорка, некоторые районы которого были недавно закрыты ввиду начала работы Генассамблеи ООН, сообщили в командовании Военно-воздушных сил Соединенных Штатов. За штурвалом крылатой машины находился пилот-инструктор.

Нежданный «гость» привлек внимание военных, ввиду чего командование ВВС направило в указанный район истребитель F-16, которому предстояло перехватить одномоторный легкий самолет академии. Перехватчик настиг тренировочную крылатую машину, вынудив ее развернуться на 180 градусов вблизи моста Джорджа Вашингтона, который раскинулся между берегами реки Гудзон. Руководство академии заявило, что неожиданное «вторжение» учебного самолета в бесполетную зону над Нью-Йорком было нелепой случайностью.

Представители Североамериканского командования воздушно-космической обороны (NORAD) подтвердили, что F-16 действительно перехватил свой же самолет в небе над Нью-Йорком. По их словам, действия пилота истребителя, направленные на обеспечение безопасности города, были исчерпывающими. С заявлением также выступил и официальный представитель военной академии Вест-Пойнт подполковник Бет Смит, который подчеркнул, что пилот-инструктор действительно по ошибке нарушил границы бесполетной зоны на некоторое время, однако покинул закрытый для авиатранспорта район после того, как осознал это.

«Наш летчик действительно ненадолго нарушил действующий режим ограничения на полеты. Он вошел на короткое время в бесполетную зону, потом ее покинул, осознав, что допустил нарушение. Самолет немедленно был возвращен на аэродром базирования», — заявил Смит.

Ранее американский стелс-истребитель пятого поколения F-35 был признан аналитиками из США одним из худших военных самолетов, созданных в государстве. По их словам, проект этой крылатой машины отстал на годы и стал отличным примером чрезмерных амбиций инженеров, которые вряд ли смогут выполнить все свои обещания.

Кроме того, представители Южного командования армии США поздравили пилотов ВВС страны в Twitter необычной открыткой, на которой были изображены российские истребители Су-27, передает телеканал «360». Подобное поздравление вызвало недоумение у пользователей Сети, которые решили поинтересоваться у военных, с каких пор пилоты ВВС Соединенных Штатов летают на самолетах из России.

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Все новости / Армия / F-16 ВВС США перехватил тренировочный самолет военной академии над Нью-Йорком
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