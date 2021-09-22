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Золотов передал личный штандарт командующему Росгвардией на Северном Кавказе
Армия
Золотов передал личный штандарт командующему Росгвардией на Северном Кавказе
rosgvard.ru  /  Пресс-служба Национальной гвардии РФ

Пятигорск, 22 сентября. Глава Росгвардии генерал армии Виктор Золотов передал личный штандарт командующему Северо-Кавказским округом национальной гвардии генерал-лейтенанту Сергею Захарову.

Вручение состоялось в Пятигорске. В торжественном мероприятии кроме Золотова принимали участие полномочный представитель президента России Юрий Чайка, ветераны правоохранительных органов и Росгвардии, офицеры управления территориального объединения ведомства, и другие должностные лица.

Золотов выразил уверенность в том, что Захаров проявит максимальное усердие на своем посту. Штандарт налагает на его обладателя огромная ответственность за выполнение важных задач на государственном уровне.

«Штандарт — это не только личный знак, атрибут личной доблести командующего», — напомнил глава Росгвардии.

Пресс-служба Росгвардии ранее отчиталась о результатах борьбы с терроризмом на Северном Кавказе. За последние пять лет в регионе было ликвидировано 250 боевиков и более 500 тайных хранилищ с вооружением бандформирований.

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