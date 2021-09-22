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Матвиенко: закон об иноагентах может быть пересмотрен
Политика
Матвиенко: закон об иноагентах может быть пересмотрен
Федеральное агентство новостей

Москва, 22 сентября. Закон об иностранных агентах точно не будет отменен, но возможны его пересмотры, уточнения и правки, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Экс-губернатор Санкт-Петербурга допустила внесение изменений в закон на основе правоприменительной практики. Заявление было приурочено к окончанию выборов в Госдуму VIII созыва, к освещению которых были допущены в том числе и СМИ, выполняющие в России функции иноагентов.

«Совет Федерации по итогам этой выборной кампании проведет мониторинг правоприменительной практики (закона об иноагентах. — Прим. ФАН), если в чем-то (есть. — Прим. ФАН) двойное трактование или неправильное применение и нужно будет уточнить закон, мы готовы его уточнить. Но речи об отмене вообще закона об иноагентах не идет», — подчеркнула председатель Совета Федерации.

Также в ходе общения с представителями прессы Валентина Матвиенко оценила перспективы онлайн-голосования, которое на думских выборах было реализовано в семи субъектах федерации. Спике Совфеда допустила, что опыт системы ДЭГ будет учтен и использован на президентских выборах в 2024 году.

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