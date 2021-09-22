Режиссер Нахабцев-младший рассказал об удивительных качествах Марии Голубкиной

Советская и российская актриса театра и кино, теле- и радиоведущая Мария Голубкина сегодня празднует 48-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинницу поздравил режиссер, кинооператор, народный артист РСФСР Владимир Нахабцев-младший.

Собеседник поделился впечатлениями от работы с артисткой на съемках проекта «Ни к селу, ни к городу».

«Замечательная артистка. У нее хорошая роль, хорошая работа. Эта история получилась почти документальной. Она очень смешная. Они все там естественные. Большая заслуга в этом принадлежит Маше. Текст можно было произнести по-разному, но она невероятно органично это делала. У меня было ощущение, что она не играла, а была самой собой. Она очень естественная, честная, доброжелательная. Редко встречаются ныне такие качества», — рассказал режиссер.

Владимир Нахабцев-младший также отметил одну из наиболее ярких черт, которой наделена Мария Голубкина.

«Радость — это состояние, процесс. Она в этом существует. Жизнь была у нее разная, сложная. Однако она сохранила это качество», — пояснил собеседник ФАН.

Кадр из фильма «Лесник» /

В завершение он поделился сердечными поздравлениями в адрес именинницы.

«Желаю ей всех благ, всего самого-самого хорошего. Пусть остается такой же естественной и непосредственной. Мы все взрослые люди, но быть по-детски непосредственной — тоже дар. Мне кажется, эти подаренные ей природой качества позволяют ей жить гармонично и радостно. Желаю ей сохранять все это. Чтобы жизнь ее была радостной», — подытожил народный артист РСФСР.

Ранее художник-аниматор Ирина Евтеева в беседе с ФАН поздравила с днем рождения режиссера мультипликационного кино Юрия Норштейна. По ее словам, мастер «одушевляет» персонажей мультфильмов своим сердцем.