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Матвиенко допустила использование онлайн-голосования на президентских выборах в 2024 году
Политика
Матвиенко допустила использование онлайн-голосования на президентских выборах в 2024 году
Фото от пресс-службы Совета Федерации

Москва, 22 сентября. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала работу дистанционного электронного голосования, которое использовалось на прошедших в России выборах.

По словам председателя верхней палаты парламента, сейчас нет оснований утверждать, что во время онлайн-голосования в России были какие-либо нарушения, которые могли бы повлиять на результаты выборов.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что система электронного голосования может быть задействована в президентских выборах, которые запланированы на 2024 год.

Выборы депутатов Государственной думы проходили с 17 по 19 сентября. Избиратели семи регионов страны получили возможность стать участниками дистанционного электронного голосования.

Как стало известно ранее, Матвиенко заявила об устойчивости избирательной системы России. По ее словам, граждане поддерживают курс президента на развитие страны.

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