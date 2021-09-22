Ушедшая в монастырь Васильева сравнила бывших коллег с сатанистами

Москва, 22 сентября. Актриса Екатерина Васильева летом ушла в монастырь и уже приняла постриг. Звезда отказалась от светской жизни и актерской профессии. Она резко высказалась о бывших коллегах.

Васильева дала эксклюзивное интервью для YouTube-канала «153ГОРЫ», раскрыв подробности своей жизни. Артистка призналась, что ушла в монастырь, поскольку у нее «страдала» самодисциплина.

«Это моя человеческая лень. Я не могу себя организовать. Даже на такой степени организовать, чтобы не пропускать воскресные службы. <…> Я пропускаю воскресные службы, лежу и рыдаю, но встать я не могу», — пояснила 76-летняя Васильева.

С приходом в монастырь жизнь артистки изменилась. По ее словам, ей стало проще и легче ходить на службы. Благодаря монастырю она обрела дисциплину.

Васильева резко высказалась об интеллигенции, сравнив ее с сатанистами. Она считает, что их необходимо отправить в шахты. Более того, интеллигенция опасна для общества, поскольку может совратить многих людей, убеждена монахиня.

«Это сродни сатанинскому началу. Весь набор сатанинского кодекса чести — в книжках, в спектаклях, театрах, в фильмах. Могу представить, что скажет интеллигенция на эти мои слова. Но мне все равно», — добавила знаменитость.

С монахиней не согласился музыкант Юрий Лоза. Он убежден, что нельзя всех «мазать одной краской», пишет Teleprogramma.pro.

Екатерина Васильева шокировала поклонников и коллег сообщением об уходе в монастырь. Артистка приняла постриг. Теперь она просит называть себя матушкой Василисой. Звезда театра и кино живет в монастыре недалеко от Наро-Фоминска. Настоятельница монастыря Троице-Одигитриевская Зосимова пустынь в Новой Москве раскрыла подробности жизни Васильевой в новом месте обитания.