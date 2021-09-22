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Избранный на второй срок губернатор Тульской области Дюмин вступил в должность

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 14:55
Политика
Избранный на второй срок губернатор Тульской области Дюмин вступил в должность
Global Look Press  /  Zamir Usmanov/Global Look Press

Тула, 22 сентября. Алексей Дюмин официальной вступил в должность губернатора Тульской области. Он принес торжественную клятву.

Переизбранный на второй срок глава региона заверил присягу подписью, обязавшись соблюдать Конституцию и уважать права граждан.

«Ровно пять лет назад, вступая в должность, думал, что мне оказано колоссальное доверие. Оправдать его и сохранить — для меня это было делом чести», — сказал Алексей Дюмин на церемонии в тульском Доме дворянского собрания.

На мероприятии присутствовал представитель президент России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Он заявил о сильных качествах Дюмина как лидера.

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дюмин тульская область губернатор
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