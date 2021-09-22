Стартовали совместные учения ВСУ и НАТО «Объединенные усилия — 2021»

Киев, 22 сентября. На Украине стартовали запланированные учения вместе со странами НАТО под названием «Объединенные усилия — 2021», сообщило минобороны страны.

Для совместного выполнения тренировочных маневров были привлечены подразделения из 15 стран. Общая численность коалиционной группировки составила 12,5 тыс. человек, в распоряжении которых находится не менее шести сотен единиц военной техники. Военные приступят к учениям под наблюдением группы экспертов.

«На Украине начались стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия — 2021» <...> Для совместного выполнения учебно-боевых задач привлечены воинские подразделения 15 стран, среди них — 11 стран — членов НАТО и четыре страны — партнера», — указали в ведомстве.

Как отметили в НАТО, основная цель учений — «повышение оборонного потенциала Украины» и отработка координированных действий между армиями стран Альянса. Учения пройдут в три этапа, на первом и втором войска отработают управление обороной и отражение вооруженной агрессии условного противника, на третьем будут отрепетированы элементы управления многонациональным подразделением. Как заявил главком ВСУ Валерий Залужный, учения пройдут на всех основных военных полигонах страны, а также в Черном и Азовском морях.

Ранее минобороны Украины сообщило о проведении ученых стрельб из реактивных установок залпового огня «Ураган» поблизости от границы с Крымом.