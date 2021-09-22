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Судан надеется на проведение с Россией нового заседания межправительственной комиссии
Весь мир
Судан надеется на проведение с Россией нового заседания межправительственной комиссии
pixabay.com  /  kazac-maksim

Москва, 22 сентября. Судан рассчитывает рассмотреть все аспекты экономического сотрудничества с российской стороной в ходе очередного заседания межправительственной комиссии двух стран, которая, как надеется Хартум, состоится во второй половине осени.

«На встречах, которые мы провели между представителями иностранных дел наших стран, мы уделили большое внимание политическим вопросам отношений между нашими странами, а также вопросу о созыве очередного заседания межправкомиссии. Мы надеемся, что в конце октября или в ноябре, может быть, пройдет это заседание», — заявил заместитель главы МИД Судана Мухаммад Шариф.

Накануне, 21 сентября, РФ и Судан провели девятое заседание совместного Рабочего комитета высокого уровня, которое состоялось в Москве в здании МИД. Участниками встречи стали представитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и его коллеги из Хартума Мухаммад Шариф Абдалла и Ильхам Шантир.

По словам суданского чиновника, Хартум рассчитывает в ходе будущих переговоров обсудить с представителями России вопросы технического сотрудничества, продвижения по различным направлениям.

«Я надеюсь, что российская сторона также будет активно участвовать в этой встрече, она очень важна: на этой комиссии, как мы надеемся, будут обсуждены вопросы российских инвестиций в разных областях, таких как добыча полезных ископаемых», — добавил Мухаммад Шариф.

Он отметил, что страны поддерживают активный диалог в сфере сельского хозяйства, и Судан полагает развивать его и дальше.

«И растениеводство, и животноводство. Мы надеемся, что в этих сферах российские инвестиции увеличатся», — подчеркнул он.

Более того, Судан намерен использовать опыт РФ в области развития научной сферы, нефтяной промышленности, туризма.

Высокопоставленные чиновники России и Судана в ходе собрания в Москве также подняли вопрос создания пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ РФ на берегу Красного моря.

«Мы обсудили этот вопрос на встрече российско-суданского рабочего комитета высокого уровня. Этот вопрос будет скоординирован между военными наших стран», — заявил Мухаммад Шариф.

По его словам, Россия приняла все необходимые меры по данному вопросу. Тем не менее Судан не до конца сформировал законодательные органы и не имеет в настоящее время возможности заключить подобное соглашение.

«Нужно, чтобы Высший законодательный совет подписал этот документ или утвердил его», — подытожил он.

В июле президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Государственную думу соглашение с Хартумом по созданию ПМТО. В ходе визита в Москву, который состоялся позже, глава МИД восточноафриканской страны Марьям аль-Махди заявила, что вопрос возведения базы ВМФ РФ рассмотрит Суверенный совет Судана.

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