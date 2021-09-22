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Минобороны Болгарии показало на видео стрельбу просроченными «Точками» времен СССР

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 14:44
Армия
Минобороны Болгарии показало на видео стрельбу просроченными «Точками» времен СССР
Pr Scr youtube.com

София, 22 сентября. Болгарские войска провели учебные стрельбы с использованием тактического ракетного комплекса «Точка». Минобороны страны показало на видео запуск ракеты.

Ракетный комплекс 9К79 «Точка» советского производства в настоящий момент используется лишь в одной стране из состава Североатлантического альянса — в Болгарии. В Министерстве обороны государства сообщили о проведении тренировочных стрельб с использованием подобных систем, которые состоялись на полигоне Шабла. По словам представителей болгарского оборонного ведомства, военнослужащим удалось успешно ликвидировать все учебные цели. МО Болгарии опубликовало в Сети красочное видео маневров, на кадрах которого можно увидеть запуск ракеты.

Навыки обращения с комплексом «Точка» у болгарских военных находятся на высоком уровне, заявил заместитель командующего Сухопутными войсками бригадный генерал Николай Караиванов. По его словам, таких впечатляющих результатов солдаты смогли добиться при помощи кропотливой работы и постоянных тренировок.

Войска Болгарии в настоящий момент располагают четырьмя комплексами «Точка». Однако имеющиеся в запасе ракеты для этих систем уже давно просрочены. Помимо болгарских военных, в свое время такими установками обладали армии Польши, Венгрии, Чехословакии и ГДР. Создан комплекс «Точка» был еще в начале 1970-х годов в СССР. Авторами проекта были сотрудники коломенского КБ Машиностроения, которые трудились под руководством именитого советского конструктора Сергея Непобедимого.

Ранее бывший глава польского министерства иностранных дел Витольд Ващиковский заявил, что оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», стоящие на вооружении российской армии, «неимоверно опасны» для Польши. Политолог Сергей Марков объяснил, с чем связаны подобные выпады польской стороны. По его мнению, они являются попытками оправдать антироссийскую политику Варшавы.

Кроме того, пользователи болгарского сегмента Сети высказали свое мнение о прошедших недавно российско-белорусских учениях «Запад-2021», передает телеканал «360». Они поддержали Россию, освободившую когда-то болгар от нацистского гнета, и выступили против НАТО. Жители страны выразили надежду, что РФ сможет освободить их еще раз уже от Альянса.

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Все новости / Армия / Минобороны Болгарии показало на видео стрельбу просроченными «Точками» времен СССР
болгария учения точка
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