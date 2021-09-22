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Жители индийской деревни общаются c помощью песен и свиста
Общество

Поселение Конгтонг находится в северо-восточном штате Мегхалая в Индии. В народе это место также называют «деревней свиста». Жители поддерживают традицию племени кхаси, они зовут друг друга и общаются с помощью мелодий и свиста, что является частью народной практики, название которой переводится как «Песнь первой женщины клана». 

«Мы учились петь и правильно свистеть с тех пор, как были детьми, наши родители учили нас, а мы передаем это нашим детям. Даже сейчас я спою, чтобы позвать мою подругу и спросить ее о чем-то, а она ответит тем же, а еще мы поем, когда работаем», — рассказала жительница деревни Ибашиша Хонгсит.

Деревня расположена примерно в 60 километрах от столицы штата, но именно она стала местом притяжения туристов со всего света. Любопытные путешественники приезжают чтобы послушать уникальный язык и заучить некоторые звуки.

«Эта деревня находится довольно далеко от города, но она стала одной из самых известных достопримечательностей здесь. И все благодаря жителям этой деревни, которые говорят на своем особом языке. Вот почему эта деревня очень популярна не только в Индии, но и во всем мире», — уверен местный житель Рафаэль Ральф Шадап.

Недавно Конгтонг признали одной из лучших туристических деревень в Индии по версии Всемирной туристской организации ООН.

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