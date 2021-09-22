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Попытка запугать: советник Зеленского Шефир высказался о покушении на свою жизнь

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 14:43
Политика
Попытка запугать: советник Зеленского Шефир высказался о покушении на свою жизнь
Prt Scr youtube.com  /  Dsnews

Киев, 22 сентября. Покушение на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира — попытка запугать государственную власть, считает сам потерпевший.

Шефир высказался вскоре после обстрела своей машины и поделился собственной версией произошедшего. По мнению политика, автоматная очередь по его автомобилю должна была стать инструментом давления на высшие эшелоны власти в Киеве.

Также чиновник подверг жесткой критике гипотезы о том, что за нападением может стоять кто-то из команды Зеленского. Подобные догадки Шефир назвал «идиотскими». Сейчас ему предоставлена госохрана.

Сам президент Украины Владимир Зеленский также высказался о покушении на жизнь сооснователя «Квартала 95». Политик назвал произошедшей попыткой «передать привет» и проявлением слабости, а также пообещал, что Киев даст предельно жесткий ответ нападавшим.

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