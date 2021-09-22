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Канье Уэст купил дом с видом на Тихий океан за 57 млн долларов
Шоу-бизнес
Канье Уэст купил дом с видом на Тихий океан за 57 млн долларов
Global Look Press  /  John Taggart/CNP/AdMedia

Вашингтон, 22 сентября. Американский рэпер Канье Уэст приобрел новый дом в Малибу с видом на Тихий океан. Недвижимость обошлась певцу в 57,3 миллиона долларов.

Дом был спроектирован знаменитым японским архитектором Тадао Андо, который является лауреатом Притцкеровской премии. Площадь жилья 372 квадратных метра. У дома три этажа. На первом этаже расположены три гостевые спальни и ванные комнаты, на втором — гостиная, на третьем — личное пространство для хозяев, пишет портал о недвижимости Dirt.

Жилище японского мастера одно из немногих, расположенных в Соединенных Штатов. Изначально творение стоило 75 миллионов долларов. Но затем объявление о продаже дома резко исчезло. Что стало причиной снижения цены и снятия объекта с рыночной продажи, держится в секрете.

Дом Канье Уэста считается вторым по стоимости в этом районе за 2021 год. На первом месте расположился особняк сооснователя WhatsApp Яна Кума. Он отдал за дом 85 миллионов долларов.

Канье Уэст в конце лета выпустил новый альбом, который уже побил рекорды по прослушиванию. Пластинка в начале сентября возглавила Billboard.

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Канье Уэст дом недвижимость
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