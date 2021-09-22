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«Клоуны какие-то»: Иосиф Пригожин разочарован современным шоу-бизнесом

Шоу-бизнес
«Клоуны какие-то»: Иосиф Пригожин разочарован современным шоу-бизнесом
instagram.com  /  @prigozhin_iosif

В настоящее время большинство людей думают только о том, как заработать побольше денег, и совершенно не заботятся о том, чтобы оставить что-то важное после себя. Об этом в беседе с ФАН рассказал муж певицы Валерии  — продюсер Иосиф Пригожин.

Собеседник ФАН указал на одну из ключевых проблем не только в шоу-бизнесе, но и в культурной жизни общества.

«Повылазили пустышки, не имеющие никакого отношения к музыке. Клоуны какие-то! Паясничают. Задницу показывают. Чего только не показывают. Все, кто никогда в жизни не имел отношения к песне, стали петь. Это же ненормально! Когда вы одеваетесь в женские одеяния, хайпуете — это имеет отношение к музыке?» — сообщил продюсер.

Пригожин поделился своим мнением о причинах такого положения дел.

«В интернете расходится что? Грязь! Покажите мне хоть одно доброе дело, которое набрало в интернете миллион просмотров. Покажите пианиста, гитариста, скрипача. Ален Делон на похоронах Жана-Поля Бельмондо сказал хорошие слова о том, что мы живем в мире пустоты. Все хотят только делать деньги. Никто не хочет ничего создавать. Мы наслаждаемся историческими памятниками, которые построили другие люди. Они хотели после себя что-то оставить», — пояснил собеседник ФАН.

Иосиф Пригожин раскрыл подробности о новом альбоме певицы Валерии
instagram.com  / @valeriya

Продюсер поделился подробностями о намеченном на осень сюрпризе для поклонников творчества его супруги.

«Сейчас мы с Валерией делаем новый альбом. Там будет порядка 12 песен. Максим Фадеев — автор. Вот мне интересно, найдут ли глубокие, умные песни какой-то отклик в обществе», — подытожил продюсер.

Ранее Иосиф Пригожин в беседе с ФАН прокомментировал слова лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной о том, что пандемия «задушила» многих артистов. По его словам, он давно пытался предупредить коллег по цеху о грядущих проблемах.

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Все новости / Шоу-бизнес / «Клоуны какие-то»: Иосиф Пригожин разочарован современным шоу-бизнесом
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