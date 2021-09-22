Песков не стал раскрывать детали переговоров лидеров РФ и США после слов Байдена об «убийце»

Москва, 22 сентября. Кремль не считает возможным раскрывать детали разговора президента РФ Владимира Путина и его коллеги Джо Байдена, в ходе которого обсуждались слова главы Белого дома об «убийце».

Американский журналист Боб Вудворд в своей новой книге отразил момент, когда президент США Джо Байден в интервью прессе не стал отрицать того, что российский лидер якобы является «убийцей».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин разговаривал с американским лидером по этому поводу.

«Эта тема затрагивалась в ходе одного из телефонных разговоров», — сказал Песков.

Представитель администрации подчеркнул, что Кремль не считает возможным делиться с журналистами содержанием телефонных разговоров лидеров стран.

Как стало известно ранее, Дмитрий Песков объяснил слова Байдена в ООН об ЛГБТ в Чечне. По его мнению, этот пассаж «прошляпили» корректоры.