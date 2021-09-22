Российского игрока дисквалифицировали на 48 матчей за удар соперника в Австрии

Брегенц, 22 сентября. Футболист австрийского любительского клуба «Виктория Брегенц» Рашид Арсанукаев дисквалифицирован на 48 матчей за удар в нос сопернику.

Региональная футбольная ассоциация Австрии отстранила от соревнований россиянина Рашида Арсанукаева до осени 2023 года за инцидент в матче девятой лиги между командами «Виктория Брегенц» и «Гефис/Заттайнс». Игрок был удален с поля, после чего нанес сопернику удар в нос головой, сообщает Kronen Zeitung. В результате футболист получил перелом.

Инцидент с участием Арсанукаева был зафиксирован австрийскими правоохранителями. Пострадавший от россиянина игрок перенес операцию. Из-за перелома носа он будет вынужден пропустить несколько недель. После инцидента «Виктория Брегенц» объявила о расставании с Арсанукаевым.

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