Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 сентября 15:44
15:39
Весь мир
Алжир получил партию российской вакцины «Спутник V»
15:38
Шоу-бизнес
«Клоуны какие-то»: Иосиф Пригожин разочарован современным шоу-бизнесом
15:37
Происшествия
Поиски пропавшего Ан-26 пока не приостановили из-за непогоды и наступления ночи
15:36
Политика
Путин обсудил проблематику саммита G20 с премьером Италии
15:32
Общество
АТОР перечислила страны, которые выдают шенгенскую визу российским туристам
15:31
Происшествия
Убившего невестку москвича привезли на следственный эксперимент
15:29
Политика
Скориков о визите Зеленского в Нью-Йорк: США дают зеленый свет в освоении ресурсов Украины
15:25
Экономика
Банк России опубликовал официальные курсы иностранных валют на 23 сентября
15:24
Шоу-бизнес
Муцениеце обвинили в многолетней связи с актером, у которого есть жена и дочь
15:22
Происшествия
На Кубани суд вынес приговор торговцам подпольным алкоголем
Все новости

Российского игрока дисквалифицировали на 48 матчей за удар соперника в Австрии
Спорт
Российского игрока дисквалифицировали на 48 матчей за удар соперника в Австрии
pixabay.com

Брегенц, 22 сентября. Футболист австрийского любительского клуба «Виктория Брегенц» Рашид Арсанукаев дисквалифицирован на 48 матчей за удар в нос сопернику.

Региональная футбольная ассоциация Австрии отстранила от соревнований россиянина Рашида Арсанукаева до осени 2023 года за инцидент в матче девятой лиги между командами «Виктория Брегенц» и «Гефис/Заттайнс». Игрок был удален с поля, после чего нанес сопернику удар в нос головой, сообщает Kronen Zeitung. В результате футболист получил перелом.

Инцидент с участием Арсанукаева был зафиксирован австрийскими правоохранителями. Пострадавший от россиянина игрок перенес операцию. Из-за перелома носа он будет вынужден пропустить несколько недель. После инцидента «Виктория Брегенц» объявила о расставании с Арсанукаевым.

Ранее молодежной сборной России по гандболу заподозрили в манипуляциях со ставками. Восьмерых спортсменов временно отстранили от участия в соревнованиях.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Российского игрока дисквалифицировали на 48 матчей за удар соперника в Австрии
футбол австрия спорт дисквалификация арсанукаев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru