В мире отмечают День защиты слонов

22 сентября в разных странах мира отмечается важный экологический праздник — Всемирный день защиты слонов.
В настоящее время в природе эти гиганты обитают в тропических лесах и саваннах Юго-Восточной Азии и Африки. Эксперты отмечают сокращение численности слонов в последние годы, основная причина этого — вырубка лесов и браконьерство. Несмотря на то, что во многих странах для охраны этих животных созданы заповедные зоны, а убийство слона карается по всей строгости, проблема все равно остается актуальной.
В честь «слоновьего праздника» Федеральное агентство новостей предлагает вам подборку из десяти самых любопытных фактов об этих добрых гигантах:
- Слоны — ближайшие родственники ныне вымерших мамонтов. Ученые-генетики давно пытаются возродить популяцию этих погибших много лет назад животных, используя ДНК обоих видов. А из ныне живущих млекопитающих «сородичами» хоботных оказались очаровательные грызуны — даманы.
- У слонов удивительно хорошая память. Известны случаи, когда эти животные мстили обидчикам спустя много лет. Впрочем, добро слоны тоже не забывают, и часто по-своему благодарят приятных им людей.
- В среднем хоботные живут полвека. Самый известный долгожитель из этого семейства скончался в возрасте 86 лет.
- Самка слона может зачать детеныша только в течение нескольких дней в году, а беременность у них самая долгая среди всех млекопитающих — 22 месяца.
- В день взрослые слоны выпивают 100-200 литров воды, а иногда и больше. Их хоботы могут вместить до восьми литров воды.
- Слоны, как и люди, делятся на правшей и левшей, и определить это можно по бивням. Большинство представителей этого вида — правши.
- Зубы у слонов меняются в течение жизни 6-7 раз, так как они быстро стачиваются из-за хорошего аппетита этих гигантов. На воле слоны обычно посвящают поискам и употреблению пищи до 20 часов в сутки.
- Слоны не боятся мышей, вопреки распространенному мифу.
- Стада всегда возглавляют старые и многоопытные самки. Смена лидера происходит только в случае смерти прежней предводительницы. Известно, что стадами живут только самки, а самцы предпочитают жить поодиночке.
- У слонов есть свои похоронные обряды, схожие с человеческими. В случае гибели кого-либо из членов стада, слоны выкапывают неглубокую яму и засыпают тело ветками и землей, после чего несколько дней молча сидят рядом с этим местом.