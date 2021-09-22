В мире отмечают День защиты слонов

22 сентября в разных странах мира отмечается важный экологический праздник — Всемирный день защиты слонов.

В настоящее время в природе эти гиганты обитают в тропических лесах и саваннах Юго-Восточной Азии и Африки. Эксперты отмечают сокращение численности слонов в последние годы, основная причина этого — вырубка лесов и браконьерство. Несмотря на то, что во многих странах для охраны этих животных созданы заповедные зоны, а убийство слона карается по всей строгости, проблема все равно остается актуальной.

В честь «слоновьего праздника» Федеральное агентство новостей предлагает вам подборку из десяти самых любопытных фактов об этих добрых гигантах: