Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 сентября 15:44
15:43
Происшествия
Полиция задержала устроившего заезд на Исаакиевской площади дрифтера
15:39
Весь мир
Алжир получил партию российской вакцины «Спутник V»
15:38
Шоу-бизнес
«Клоуны какие-то»: Иосиф Пригожин разочарован современным шоу-бизнесом
15:37
Происшествия
Поиски пропавшего Ан-26 пока не приостановили из-за непогоды и наступления ночи
15:36
Политика
Путин обсудил проблематику саммита G20 с премьером Италии
15:32
Общество
АТОР перечислила страны, которые выдают шенгенскую визу российским туристам
15:31
Происшествия
Убившего невестку москвича привезли на следственный эксперимент
15:29
Политика
Скориков о визите Зеленского в Нью-Йорк: США дают зеленый свет в освоении ресурсов Украины
15:25
Экономика
Банк России опубликовал официальные курсы иностранных валют на 23 сентября
15:24
Шоу-бизнес
Муцениеце обвинили в многолетней связи с актером, у которого есть жена и дочь
Все новости

В мире отмечают День защиты слонов
Общество

22 сентября в разных странах мира отмечается важный экологический праздник — Всемирный день защиты слонов.

В настоящее время в природе эти гиганты обитают в тропических лесах и саваннах Юго-Восточной Азии и Африки. Эксперты отмечают сокращение численности слонов в последние годы, основная причина этого — вырубка лесов и браконьерство. Несмотря на то, что во многих странах для охраны этих животных созданы заповедные зоны, а убийство слона карается по всей строгости, проблема все равно остается актуальной.

В честь «слоновьего праздника» Федеральное агентство новостей предлагает вам подборку из десяти самых любопытных фактов об этих добрых гигантах:

  1. Слоны — ближайшие родственники ныне вымерших мамонтов. Ученые-генетики давно пытаются возродить популяцию этих погибших много лет назад животных, используя ДНК обоих видов. А из ныне живущих млекопитающих «сородичами» хоботных оказались очаровательные грызуны — даманы.
  2. У слонов удивительно хорошая память. Известны случаи, когда эти животные мстили обидчикам спустя много лет. Впрочем, добро слоны тоже не забывают, и часто по-своему благодарят приятных им людей.
  3. В среднем хоботные живут полвека. Самый известный долгожитель из этого семейства скончался в возрасте 86 лет.
  4. Самка слона может зачать детеныша только в течение нескольких дней в году, а беременность у них самая долгая среди всех млекопитающих — 22 месяца.
  5. В день взрослые слоны выпивают 100-200 литров воды, а иногда и больше. Их хоботы могут вместить до восьми литров воды.
  6. Слоны, как и люди, делятся на правшей и левшей, и определить это можно по бивням. Большинство представителей этого вида — правши.
  7. Зубы у слонов меняются в течение жизни 6-7 раз, так как они быстро стачиваются из-за хорошего аппетита этих гигантов. На воле слоны обычно посвящают поискам и употреблению пищи до 20 часов в сутки.
  8. Слоны не боятся мышей, вопреки распространенному мифу.
  9. Стада всегда возглавляют старые и многоопытные самки. Смена лидера происходит только в случае смерти прежней предводительницы. Известно, что стадами живут только самки, а самцы предпочитают жить поодиночке.
  10. У слонов есть свои похоронные обряды, схожие с человеческими. В случае гибели кого-либо из членов стада, слоны выкапывают неглубокую яму и засыпают тело ветками и землей, после чего несколько дней молча сидят рядом с этим местом.

Вернуться назад

Все новости / Общество / В мире отмечают День защиты слонов
животные слоны природа всемирный день защиты слонов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru