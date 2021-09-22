Глава Правительства Ливии призвал граждан выступить против парламента

Триполи, 22 сентября. Премьер-министр переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба призвал ливийцев выступить против решения Палаты представителей о лишении кабмина вотума доверия.

Накануне вечером десятки демонстрантов вышли в Триполи на акцию протеста в поддержку Дабибы. Они потребовали отмены постановления парламента. Перед митингующими на площади Мучеников появился и сам глава кабмина.

«У депутатов нет ничего, кроме зла, войны и разрушения страны. Такой парламент не может представлять ливийский народ, а значит, он должен уйти и уйдет с божьей помощью», — заявил Дабиба.

Демонстрация организована премьер-министром и его сторонниками. Следующий митинг запланирован на пятницу, 24 сентября. Дабиба призвал жителей других городов присоединиться к протестующим в столице и поддержать правительство.

«Только вам предстоит решить, кто будет руководить выборами», — сказал политик.

Глава ПНЕ выразил протест решению парламента. Он заявил, что продолжит свою работу, несмотря на лишение вотума доверия. Премьер намерен выполнять обязанности, чтобы завершить начатое до объединения страны и проведения плебисцита.

«Выходите и выражайте свое мнение. Не бойтесь никого, кроме бога», — добавил Дабиба в своей речи перед демонстрантами.

Председатель Палаты представителей Агила Салех раскритиковал заявление премьера. Это, по его словам, является «подстрекательством граждан».

Во вторник, 21 сентября, парламент большинством проголосовал за лишение ПНЕ вотума доверия. Кабмин обвинили в растрате бюджета.