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Джигурда не смог добиться в суде выплаты гонорара за съемки в рекламе казино

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 14:18
Шоу-бизнес
Джигурда не смог добиться в суде выплаты гонорара за съемки в рекламе казино
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 22 сентября. Мосгорсуд рассмотрел иск актера Никиты Джигурды к предпринимателю Владимиру Рощину и отказал в удовлетворении требований артиста, стало известно ФАН.

Джигурда проиграл бизнесмену в столичном Тверском районном суде еще в августе прошлого года. Актер надеялся получить от Рощина свыше 750 тысяч рублей. Он рассчитывал, что предприниматель выплатит ему 609 780 рублей по договору упущенной выгоды и 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Мосгорсуд оставил без изменений решение предыдущей инстанции, отказавшей в удовлетворении исковых требований Джигурды. При этом Рощину тоже не удалось взыскать с актера денежные средства. Предприниматель хотел, чтобы артист выплатил ему 3 миллиона рублей в качестве штрафа за нарушение условий договора, компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей и 23 200 рублей для возмещения расходов по оплате госпошлины, сообщила пресс-служба Мосгорсуда. В удовлетворении требований оппонента Джигурды тоже было отказано.

Судебные разбирательства между актером и предпринимателем возникли из-за съемок рекламы казино, в которых Джигурда должен был принять участие. Артист получил 200 тысяч рублей аванса, но перед началом работы узнал об изменении условий. Поскольку это не устроило шоумена, он отказался от съемок. В ответ Рощин подал на него в суд.

Ранее Никита Джигурда попробовал себя в роли бойца ММА на турнире в Москве. Поединок стал дебютом актера в смешанных единоборствах.

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актер джигурда мосгорсуд
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