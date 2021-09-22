Актер Александр Петров провел экскурсию по квартире с сауной

Москва, 22 сентября. Знаменитый актер Александр Петров показал роскошные апартаменты, в которых проживает вместе с возлюбленной Стасей Милославской. Видео появилось на YouTube-канале AD Russia.

Артист признался, что всегда мечтал об открытой квартире со вторым этажом. Мысль об идеальном жилье возникла у него после просмотра голливудских фильмов.

«Вот мне хотелось такое жилье. Также я с детства мечтал о втором этаже в квартире. Думаю, это тоже навеяно американской культурой, голливудскими фильмами», — признался Петров.

Артист провел экскурсию, показав все самое интересное в своем гнездышке, пишет Teleprogramma.pro. На первом этаже расположены огромная гостиная, выдержанная в спокойных тонах, и кухня. Петров большой поклонник бань, поэтому артист решил установить в своей квартире сауну.

На втором этаже апартаментов находится спальня. Она достаточно скромная: кровать и телевизор. Преимуществом этого помещения является вид из окна — там находится огромная веранда. На ней можно отдыхать как зимой, так и летом.

На осень у Александра Петрова запланированы очередные съемки. Готовится сериал с артистом. Новый проект заказал стриминговый сервис Netflix.