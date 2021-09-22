Корректоры «прошляпили»: Песков объяснил слова Байдена в ООН об ЛГБТ в Чечне

Москва, 22 сентября. Пассаж президента США Джо Байдена об ЛГБТ-сообществе в Чечне и Камеруне можно объяснить только коллективной ошибкой спичрайтеров и корректоров, заявили в Кремле.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на странную формулировку предложения, в котором вместе оказались ЛГБТ и Чечня. Призыв американского лидера защищать права сексуальных меньшинств от Чечни до Камеруна неверен как минимум с точки зрения географии.

«С точки зрения политической географии такое перечисление некорректно. <...> Этот пассаж "прошляпили" корректоры», — смеется Песков.

На выступление президента США обратил внимание и сам глава российского региона Рамзан Кадыров. Он охарактеризовал высказывание Байдена как странное, вздорное и нелепое.