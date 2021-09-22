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Песков ответил на требование США по транзиту газа через Украину
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Песков ответил на требование США по транзиту газа через Украину
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 22 сентября. В Кремле напомнили представителям госдепа США, газ требуется сначала продать, чтобы потом транспортировать.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал ответ на заявление представителя госдепа США Амоса Хохштейна. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова представителя Кремля.

«Я не сомневаюсь, что "Газпром" и специалисты "Газпрома" будут готовы господину Хохштейну объяснить суть происходящего, а главное — объяснить очень простую истину: газ сначала продается, потом он добывается, только потом он уж транспортируется, транзитируется. Невозможно транзитировать газ, не продав его», — сказал Песков.

США ранее призвал Россию увеличить объем газа, который экспортеры поставляют в Европу через территорию Украины.

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