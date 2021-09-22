Песков: сверка итогов онлайн-голосования в Москве демонстрирует прозрачность выборов

Москва, 22 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал аудит онлайн-голосования, который проведут в Москве до 27 сентября.

Заинтересованные лица смогут убедиться в корректности результатов дистанционного электронного голосования в период парламентских выборов. Об этом сообщили в московском штабе по наблюдению за процедурой.

Дмитрий Песков отметил, что сверка итогов ДЭГ в Москве демонстрирует прозрачность голосования. Кроме того, это способствует повышению уровня доверия к результатам процедуры, уточнил спикер.

Парламентские выборы в РФ стартовали 17 сентября. В 2021 году они проходили в течение трех дней. Такое решение было принято в целях обеспечения безопасности избирателей в период эпидемии коронавируса.

В семи российских регионах было доступно онлайн-голосование.