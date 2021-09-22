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«Плевать на других, думаю только о себе»: Иосиф Пригожин о тяготах артистов в пандемию
Шоу-бизнес
«Плевать на других, думаю только о себе»: Иосиф Пригожин о тяготах артистов в пандемию
Prt Scr youtube.com  /  ГОСТИ online

В самом начале пандемии продюсер Иосиф Пригожин старался предупредить всех о том, что артисты могут оказаться в бедственном положении. Об этом он заявил в беседе с ФАН.

Пригожин оценил высказывание певицы Дианы Арбениной о том, что пандемия «задушила» многих талантливых артистов, на замену которым из интернета пришла масса «пустышек».

«Это то, о чем я говорил с самого начала пандемии. Собственно говоря, пришло время, когда все опомнились и осознали, что произошло. Вот и все. Я согласен с Дианой. У новых молодых музыкантов просто отсутствует работа», — заявил продюсер.

Собеседник ФАН подчеркнул, что в свое время его предостережения не просто остались неуслышанными, но и подвергались насмешкам.

«Сейчас опять набросятся на меня — будто я жалуюсь. Мне вообще все равно. С того момента, когда меня не защитили от этого негодяя Шнура (рок-музыканта Сергея Шнурова. — Прим. ФАН), мне все равно кто как себя ведет, что кушает.  ˂…˃ После того, как меня, можно сказать, предали все, и сейчас каждый в отдельности высказывает свою точку зрения, мне это неинтересно, честно признаюсь. Мне вообще плевать, как себя будет чувствовать индустрия. В данном случае просто плевать. Я буду думать только о себе и о тех, кто меня окружает», — пояснил собеседник ФАН.

Плевать на других, думаю только о себе: Иосиф Пригожин о тяготах артистов в пандемию
Федеральное агентство новостей  / Anatoly Lomokhov/Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

Пригожин подсказал, к кому могут обратиться за помощью критиковавшие его ранее артисты.

«Вот пусть Шнур их кормит. Он же умный такой у нас. Разносторонний. Он же кормилец всего шоу-бизнеса. Такой правдивый чувак. Вот пусть и позаботится. У него спросите, что имела в виду Диана Арбенина. Он же с вами общается, уважает ваших коллег по цеху», — подытожил он.

Ранее Иосиф Пригожин в беседе с ФАН поделился своим мнением по поводу необходимости цензуры в искусстве. По его словам, у каждого человека своей представление о пошлости.

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