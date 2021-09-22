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Дмитрий Песков выразил несогласие с позицией Эрдогана по Крыму

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 13:52
Политика
Дмитрий Песков выразил несогласие с позицией Эрдогана по Крыму
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 22 сентября. Россия не согласна с позицией Турции по полуострову Крым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не признает Крым частью России. Дмитрий Песков сообщил, что Москве известно мнение Анкары по этому вопросу.

«Что касается этой позиции, да, она нам хорошо известна. Мы с ней категорически не согласны», — сказал представитель Кремля.

В Кремле также выразили сожаление, что заявления Эрдогана по Крыму звучат в преддверии подготовки визита турецкого лидера в Россию.

Ранее президент Турции заявил о важности сохранения целостности Украины. Он высказал поддержку Киеву на общеполитических дебатах 76-й сессии Генассамблеи ООН.

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