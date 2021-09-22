Проявление слабости: Зеленский осудил попытку «передать привет» через покушение на Шефира

Нью-Йорк, 22 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский срочно вылетает с Генеральной Ассамблеи ООН в Киев после новостей о покушении на его первого помощника Сергея Шефира.

Также украинский лидер осудил нападение на Шефира, заявив, что попытка «передать привет» главе государстве с помощью автоматной очереди по его доверенному лицу — это проявление слабости, а не силы. Зеленский счел инцидент проявлением внутренней борьбы олигархических группировок на Украине и пообещал, что ответ Киева на совершенное преступление будет предельно жестким.

«Какие это силы? Могут быть внутренние или внешние. Но силами не считаю их, потому что передавать мне привет выстрелами из леса в автомобиль моего друга — это слабость. А вот ответ будет сильным», — заявил украинский лидер в в видеообращении.

Ранее теорию о том, что за покушением на сооснователя «Квартала 95» могут стоять руководители «финансово-промышленных групп», высказывал лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. Также законодатель предположил, что произошедшее может быть следствием мести контрабандистских ОПГ команде президента Зеленского.