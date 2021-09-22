Концерн «Калашников» объявил о начале испытаний нового ручного пулемета РПЛ-20

Москва, 22 сентября. Группа компаний «Калашников» протестирует опытные образцы нового легкого пулемета РПЛ-20. Об этом сообщил главный конструктор концерна Сергей Уржумцев.

По словам главного конструктора, на текущий момент концерн вышел на этап проведения испытаний, которые должны подтвердить соответствие опытных образцов оружия требованиям тактико-технического задания.

Ранее «Калашников» занимался разработкой ручного пулемета РПК-16 на магнитном питании, однако результаты войсковой эксплуатации вынудили Минобороны РФ уточнить требования к оружию. Тогда специалисты концерна в инициативном порядке создали прототип нового легкого пулемета с ленточным питанием, который был впервые представлен публике на выставке «Армия-2020».

Также сообщалось, что концерн «Калашников» готов создать оружие под патрон калибра 9×21 мм, если подобное предложение поступит от Минобороны РФ.

Накануне главный конструктор предприятия заявил, что «Калашников» намерен разработать новый стрелковый комплекс, который сможет прицеливаться, стрелять и идентифицировать цели, передает телеканал «360».