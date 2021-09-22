Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 сентября 14:16
14:15
Шоу-бизнес
Джигурда не смог добиться в суде выплаты гонорара за съемки в рекламе казино
14:07
Происшествия
Вертолет Ми-8 вылетел на поиски пропавшего самолета под Хабаровском
14:06
Экономика
Экономист Мильчакова указала на связь высоких цен на газ и признания Зеленским «СП-2»
14:06
Происшествия
Ан-26 мог потерпеть крушение в заповеднике под Хабаровском
14:05
Происшествия
Жительница Владимирской области избила своего малыша за плач
14:04
Шоу-бизнес
Актер Александр Петров провел экскурсию по квартире с сауной
14:02
Экономика
Более 23 тысяч пенсионеров Приморья получают компенсацию за проезд в общественном транспорте
14:01
Политика
Корректоры «прошляпили»: Песков объяснил слова Байдена в ООН об ЛГБТ в Чечне
14:01
Экономика
Песков ответил на требование США по транзиту газа через Украину
14:00
Общество
Челябинская легкоатлетка с инвалидностью не может получить новый протез
Все новости

Концерн «Калашников» объявил о начале испытаний нового ручного пулемета РПЛ-20

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 13:47
Армия
Концерн «Калашников» объявил о начале испытаний нового ручного пулемета РПЛ-20
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 22 сентября. Группа компаний «Калашников» протестирует опытные образцы нового легкого пулемета РПЛ-20. Об этом сообщил главный конструктор концерна Сергей Уржумцев.

По словам главного конструктора, на текущий момент концерн вышел на этап проведения испытаний, которые должны подтвердить соответствие опытных образцов оружия требованиям тактико-технического задания.

Ранее «Калашников» занимался разработкой ручного пулемета РПК-16 на магнитном питании, однако результаты войсковой эксплуатации вынудили Минобороны РФ уточнить требования к оружию. Тогда специалисты концерна в инициативном порядке создали прототип нового легкого пулемета с ленточным питанием, который был впервые представлен публике на выставке «Армия-2020».

Также сообщалось, что концерн «Калашников» готов создать оружие под патрон калибра 9×21 мм, если подобное предложение поступит от Минобороны РФ.

Накануне главный конструктор предприятия заявил, что «Калашников» намерен разработать новый стрелковый комплекс, который сможет прицеливаться, стрелять и идентифицировать цели, передает телеканал «360».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Концерн «Калашников» объявил о начале испытаний нового ручного пулемета РПЛ-20
оружие калашников рпл-20
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru