Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 сентября 14:16
14:07
Происшествия
Вертолет Ми-8 вылетел на поиски пропавшего самолета под Хабаровском
14:06
Экономика
Экономист Мильчакова указала на связь высоких цен на газ и признания Зеленским «СП-2»
14:06
Происшествия
Ан-26 мог потерпеть крушение в заповеднике под Хабаровском
14:05
Происшествия
Жительница Владимирской области избила своего малыша за плач
14:04
Шоу-бизнес
Актер Александр Петров провел экскурсию по квартире с сауной
14:02
Экономика
Более 23 тысяч пенсионеров Приморья получают компенсацию за проезд в общественном транспорте
14:01
Политика
Корректоры «прошляпили»: Песков объяснил слова Байдена в ООН об ЛГБТ в Чечне
14:01
Экономика
Песков ответил на требование США по транзиту газа через Украину
14:00
Общество
Челябинская легкоатлетка с инвалидностью не может получить новый протез
13:58
Происшествия
СК возбудил дело по факту потери связи с Ан-26 под Хабаровском
Все новости

Марокко получило первую партию турецких беспилотников Bayraktar TB2
Весь мир
Марокко получило первую партию турецких беспилотников Bayraktar TB2
baykardefence.com  /  BAYKAR

Рабат, 22 сентября. Первая партия турецких ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 прибыла в Марокко. Об этом сообщил специализированный форум Far-Maroc.

Согласно источнику, поставки начались в пятницу, 17 сентября, рейсами транспортных самолетов Королевских ВВС. Доставка техники завершится в течение ближайшего времени.

В апреле Рабат подписал с Анкарой контракт на покупку 13 беспилотников. В рамках этого договора несколько недель назад марокканские военные прошли подготовку по управлению летательными аппаратами в Турции.

Договоренности по поставкам Bayraktar TB2 заключены на фоне возобновления в ноябре 2020 года боевых действий с фронтом ПОЛИСАРИО в Западной Сахаре. Форум Far-Maroc добавил, что в ближайшем будущем руководство ВС предпримет и другие шаги, чтобы повысить потенциал армии.

Ранее вооруженные силы Марокко подписали новый контракт с Китаем о приобретении ударных беспилотников Wing Loong II. Летательные аппараты уже поставили в страну.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Марокко получило первую партию турецких беспилотников Bayraktar TB2
марокко bayraktar tb2
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru