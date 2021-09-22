Марокко получило первую партию турецких беспилотников Bayraktar TB2

Рабат, 22 сентября. Первая партия турецких ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 прибыла в Марокко. Об этом сообщил специализированный форум Far-Maroc.

Согласно источнику, поставки начались в пятницу, 17 сентября, рейсами транспортных самолетов Королевских ВВС. Доставка техники завершится в течение ближайшего времени.

В апреле Рабат подписал с Анкарой контракт на покупку 13 беспилотников. В рамках этого договора несколько недель назад марокканские военные прошли подготовку по управлению летательными аппаратами в Турции.

Договоренности по поставкам Bayraktar TB2 заключены на фоне возобновления в ноябре 2020 года боевых действий с фронтом ПОЛИСАРИО в Западной Сахаре. Форум Far-Maroc добавил, что в ближайшем будущем руководство ВС предпримет и другие шаги, чтобы повысить потенциал армии.

Ранее вооруженные силы Марокко подписали новый контракт с Китаем о приобретении ударных беспилотников Wing Loong II. Летательные аппараты уже поставили в страну.