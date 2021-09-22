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В Кремле опровергли сообщения о «российском следе» в покушении на советника Зеленского

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 14:07
Политика
В Кремле опровергли сообщения о «российском следе» в покушении на советника Зеленского
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 22 сентября. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Киев находился в «экзальтированном эмоциональном состоянии», когда заявлял о российском следе в покушении на советника Зеленского.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения украинских властей про некий «российский след» в покушении на помощника украинского лидера Владимира Зеленского не имеют ничего общего с реальным положением дел.

Представитель Кремля связал заявления Киева с особым «экзальтированным эмоциональным состоянием», которое наступило после инцидента с покушением на жизнь первого заместителя Зеленского Сергея Шефира. В среду автомобиль политика обстрелял неизвестный, тяжелые ранения получил водитель советника главы государства, в критическом состоянии он был доставлен в госпиталь. Сам Шефир не пострадал.

В МВД Украины сообщили, что инцидент произошел в окрестностях Киева, в автомобиле обнаружили 10 пуль. В Сети появились первые кадры, сделанные на месте преступления, там работают следственно-оперативные группы, проводится спецоперация по розыску злоумышленников.

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украина песков зеленский шефир
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