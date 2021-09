В США может появиться город с мэром-социалистом

Буффало, 22 сентября. Действующий мэр Буффало, демократ Байрон Браун, рискует проиграть предстоящие выборы главы города кандидату-социалисту.

Демократическая партия США все больше сталкивается с внутренними противоречиями, когда левое крыло партии начинает конкурировать с более умеренными демократами. Это противостояние проявляется на всех уровнях: начиная от муниципального, заканчивая разногласиями, которые обнажаются при голосовании в Конгрессе.

Самым свежим примером подобной внутренней конкуренции стала ситуация в Буффало — втором по численности населения городе в штате Нью-Йорк, где действующий мэр-демократ проиграл праймериз кандидату с социалистической повесткой.

62-летний Байрон Браун, который занимает должность мэра Буффало с 2005 года, уступил в ходе партийных праймериз 39-летней общественной активистке Индии Уолтон, которая в июне победила в ходе первичных выборов Демократической партии, став кандидатом на пост градоначальника от демократов.

Сообщается, что против Брауна сыграли обвинения в коррупции, которые были выдвинуты против нескольких членов мэрии, а также ранение полицией активиста Black lives matter, которое произошло в 2020 году. Все это, хотя не было непосредственно связано с мэром Брауном, негативно повлияло на его рейтинг, позволив левой активистке вырваться вперед, став единым кандидатом от демократов.

Такой поворот событий стал неожиданным не только для самого мэра, но и для многих жителей города.

В субботу на улицах города прошел марш в поддержку переизбрания мэра Брауна, который баллотировался на выборы в качестве независимого кандидата.

Incumbent Mayor Byron Brown has confirmed he will not appeal yesterday’s state and federal court rulings, instead he’s moving forward with a write-in campaign against Democratic nominee India Walton. pic.twitter.com/7XKM545djr