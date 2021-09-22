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В США может появиться город с мэром-социалистом
Весь мир
В США может появиться город с мэром-социалистом
Global Look Press  /  John Gastaldo / ZUMAPRESS.com

Буффало, 22 сентября. Действующий мэр Буффало, демократ Байрон Браун, рискует проиграть предстоящие выборы главы города кандидату-социалисту.

Демократическая партия США все больше сталкивается с внутренними противоречиями, когда левое крыло партии начинает конкурировать с более умеренными демократами. Это противостояние проявляется на всех уровнях: начиная от муниципального, заканчивая разногласиями, которые обнажаются при голосовании в Конгрессе.

Самым свежим примером подобной внутренней конкуренции стала ситуация в Буффало — втором по численности населения городе в штате Нью-Йорк, где действующий мэр-демократ проиграл праймериз кандидату с социалистической повесткой.

62-летний Байрон Браун, который занимает должность мэра Буффало с 2005 года, уступил в ходе партийных праймериз 39-летней общественной активистке Индии Уолтон, которая в июне победила в ходе первичных выборов Демократической партии, став кандидатом на пост градоначальника от демократов.

Сообщается, что против Брауна сыграли обвинения в коррупции, которые были выдвинуты против нескольких членов мэрии, а также ранение полицией активиста Black lives matter, которое произошло в 2020 году. Все это, хотя не было непосредственно связано с мэром Брауном, негативно повлияло на его рейтинг, позволив левой активистке вырваться вперед, став единым кандидатом от демократов.

Такой поворот событий стал неожиданным не только для самого мэра, но и для многих жителей города.

«После праймериз было много людей, которые говорили: «Если Уолтон станет мэром, я перееду из Буффало, я перенесу свой бизнес из города». Были даже некоторые опасения, что наш кредитный рейтинг может быть понижен», — заявил Браун в одном из своих интервью.

В субботу на улицах города прошел марш в поддержку переизбрания мэра Брауна, который баллотировался на выборы в качестве независимого кандидата.

Также мэра-демократа поддержали республиканские избиратели, которые не хотят столкнуться с перспективой избрания кандидата-социалиста.

В свою очередь Индия Уолтон раскритиковала Брауна за использование им той же риторики, которую республиканцы используют против демократов по всей стране.

«Он действительно нехороший человек. На мой взгляд, если бы он действительно пытался сделать то, что лучше для этого сообщества, он бы уступил. Он способствовал бы продуктивному переходу», — заявила Уолтон.

В свою очередь Браун пытается заручиться поддержкой республиканцев, которые не выставили своего кандидата на выборы, предложив им несколько должностей в муниципалитете в случае победы.

В самой Демократической партии, комментируя сложившуюся ситуацию, заявляют, что, хотя Индия Уолтон является официальным кандидатом от демократов, партия будет готова приветствовать переизбрание действующего мэра, в случае его победы на предстоящих выборах.

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