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Лариса Долина оказалась в центре скандала из-за драгоценностей на 4 млн рублей
Шоу-бизнес
Лариса Долина оказалась в центре скандала из-за драгоценностей на 4 млн рублей
instagram.com  /  @ larisa_dolina_

Москва, 22 сентября. Знаменитая певица Лариса Долина попала в скандальную историю из-за украшений известного ювелирного дома, в которых она появилась на церемонии вручения премии Trend People Awards.

Народная артистка РФ пришла на мероприятие в стильном черном платье с высоким воротом и длинными рукавами. Наряд Долиной дополнил комплект драгоценностей, среди которых особенно выделялось массивное колье с жемчугом и бриллиантами.

Однако вечер завершился для исполнительницы испорченным настроением — когда знаменитость направилась к выходу, ее попросили снять и вернуть дорогостоящие украшения. В итоге оказавшаяся в центре скандала певица ушла с церемонии, ругаясь с кем-то по телефону.

Подготовкой образа Долиной для премии Trend People Awards занимался дизайнер Джемал Махмудов. По его словам, ювелирный дом, который тоже участвовал в мероприятии, сам предложил дополнить лук исполнительницы своими драгоценностями.

«О том, что после премии украшения нужно будет вернуть, ее никто не предупредил. Если бы представители бренда изначально вышли с «бартерным» предложением, то это были бы другие условия: с какого перепугу они решили, что Долина будет их рекламировать бесплатно?» — возмутился Махмудов.

По мнению дизайнера, бренд поступил некорректно и некрасиво, поскольку речь идет о звезде высокого уровня. Однако представители ювелирного бренда считают, что комплект, стоимость которого составляет 4 миллиона рублей, слишком дорогой, чтобы дарить его певице «просто так», передает Super.ru. Сама Долина теперь жалеет, что побывала на церемонии.

Напомним, народная артистка России отметила 66-летие 10 сентября. Поздравляя Долину с днем рождения, известный мэтр Лев Лещенко назвал ее «самой яркой певицей на сегодняшней эстраде».

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долина певица знаменитости
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