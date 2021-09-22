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Евгений Цыганов кардинально сменил имидж перед «Кинотавром»
Шоу-бизнес
Евгений Цыганов кардинально сменил имидж перед «Кинотавром»
Prt Scr instagram.com  /  @tsyganovpictures

Москва, 22 сентября. Знаменитый актер Евгений Цыганов появился на красной дорожке кинофестиваля «Кинотавр», который проходит в Сочи. Артист предстал перед гостями в новом образе.

Евгений Цыганов был на «Кинотавре» вместе со своей супругой Юлией Снигирь. Он удивил поклонников новым образом. Артист избавился от роскошной шевелюры и стал неузнаваем. Прическа практически под ноль кардинально изменила внешний вид артиста. Поклонники предположили, что на такой шаг Цыганов пошел ради новой роли.

Они оказались правы. Правда, работа над картиной уже завершена. Речь идет о фильме «Медея», премьера которой состоялась на кинофестивале «Кинотавр». В одном из эпизодов Цыганов стрижется налысо.

Фотографии с «Кинотавра» показала супруга артиста. Юлия Снигирь призналась, что не была на киносмотре восемь лет, и пришла в восторг от картин, представленных на «Кинотавре», пишет Teleprogramma.pro.

Евгений Цыганов женат на Юлии Снигирь с 2019 года. У пары есть сын Федор. У 42-летнего артиста подрастает еще семеро детей от Ирины Леоновой.

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Все новости / Шоу-бизнес / Евгений Цыганов кардинально сменил имидж перед «Кинотавром»
кинотавр внешний вид цыганов
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