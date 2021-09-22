Компания Александра Роднянского снимет сериал о Павле Дурове

Москва, 22 сентября. Компания продюсеров Александра Роднянского и Сергея Мелькумова «Нон-Стоп Продакшн» снимет сериал о российском бизнесмене и программисте Павле Дурове.

В основу многосерийной картины ляжет книга Николая Кононова «Код Дурова». Изначально планировали снять полнометражный фильм, но потом решили расширить версию до сериала, сообщил «КиноПоиск».

Над сериалом об основателе «ВКонтакте» и Telegram будут работать в рамках четырехлетней сделки с онлайн-кинотеатром Okko. Продюсерская компания должна выпустить не менее восьми проектов для площадки.

Среди картин компании «Нон-Стоп Продакшн» — работы учеников Александра Сокурова. Речь идет о «Дылде» Кантемира Балагова» и «Разжимая кулаки» Киры Коваленко. Работа Коваленко взяла Гран-при Каннского кинофестиваля в программе «Особый взгляд». Фильм выйдет в российский прокат в сентябре этого года.