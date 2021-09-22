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Кремль: Байден забыл об очень важной детали во время выступления в ООН

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 14:00
Политика
Кремль: Байден забыл об очень важной детали во время выступления в ООН
Федеральное агентство новостей

Москва, 22 сентября. Президент США Джо Байден забыл упомянуть действительно важный аспект международных отношений во время выступления в Генеральной Ассамблее ООН, заявили в Кремле.

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, вся система межнациональных диалогов и соблюдения норм международного права строится на принципах взаимного уважения. Об этой важной детали американский лидер в ходе выступления и призывов сплотиться вокруг глобальных вызовов упомянуть забыл.

На забывчивость Байдена обратили внимание и в Соединенных Штатах. Американский лидер в ходе выступления перепутал ООН и США, чем спровоцировал на родине серьезный скандал в социальных сетях.

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