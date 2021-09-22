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Илья Лагутенко записал более 160 фраз для озвучки маршрутов «Яндекс.Карт»
Общество
Илья Лагутенко записал более 160 фраз для озвучки маршрутов «Яндекс.Карт»
Невские Новости  /  Анастасия Борисенко

Москва, 22 сентября. Лидер популярной рок-группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко озвучил автомобильные маршруты приложения «Яндекс.Карты», сообщили в пресс-службе сервиса.

Музыкант записал свыше 160 фраз для программы, помогающей водителям найти дорогу. Чаще всего Лагутенко будет произносить в приложении цитаты из своих песен.

«Рок-музыкант обыгрывает типичные ситуации на дороге», — отметили в пресс-службе.

Чтобы включить озвучку от лидера «Мумий Тролля» в «Яндекс.Картах», нужно зайти в настройки личного профиля, выбрать пункт «Звук» и в нем подраздел «Голос»1. Лагутенко записал фразы для приложения в рамках проекта «Свои в городе», к которому уже присоединились актриса и режиссер Рената Литвинова, группа «Каста» и блогер Wylsacom. В «Яндекс.Навигаторе» голоса станут доступны позднее, передает ТАСС.

Ранее группа «Мумий Тролль» выпустила танцевальный клип о море. В нем Лагутенко собирает чемоданы перед поездкой домой, а затем устраивает шумную вечеринку.

1 незарегистрированное общественное объединение, выполняющее функции иностранного агента

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яндекс мумий тролль лагутенко
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