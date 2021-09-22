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Тунис восстановит регулярное автобусное сообщение с Ливией
Весь мир
Тунис восстановит регулярное автобусное сообщение с Ливией
maps.google.ru  /  Selmi othman

Тунис, 22 сентября. Национальная транспортная компания междугородних перевозок (SNTRI) объявила о возобновлении регулярных рейсов в Ливию. Об этом говорится на официальном сайте фирмы.

Первые автобусы в Триполи отправятся со станции «Баб Алива» в столице республики в пятницу, 24 сентября. Решение о восстановлении сообщения появилось после достижения соглашения между странами об открытии сухопутных и воздушных границ и принятия протокола об охране здоровья.

В транспортной компании напомнили, что документ, согласованный Ливией и Тунисом, предусматривает выполнение путешественниками определенных требований. Для лиц старше шести лет необходим сертификат о том, что они привиты двумя дозами вакцины от коронавируса. Также на руках надо иметь отрицательный результат ПЦР-теста. Если гражданин не вакцинировался, его ждет обязательный карантин в гостинице страны назначения за свой счет.

На прошлой неделе президент Каис Саид подписал распоряжение об открытии контрольно-пропускных пунктов на границе с восточным соседом. Передвижение между государствами стартовало 17 сентября.

Кроме того, возобновление авиасообщения запланировано на четверг, 23 сентября. Национальная авиакомпания Tunisair начала продажу билетов на рейсы из аэропорта Тунис-Карфаген в Триполи и Бенгази.

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