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МИД Алжира опроверг слухи о поддержке определенной партии в Ливии
Весь мир
МИД Алжира опроверг слухи о поддержке определенной партии в Ливии
pixabay.com  / 

Нью-Йорк, 22 сентября. Министр иностранных дел АНДР Рамтан Ламамра сказал, что Алжир на равных взаимодействует со всеми политическими сторонами в Ливии, но поддерживает исключительно народ страны. Речь политика прозвучала в эфире CNN.

Глава дипведомства опроверг домыслы о том, что республика не является «честным посредником» в процессе урегулирования кризиса в соседнем государстве и якобы продвигает партию, выступающую против нынешних властей.

«Алжир не поддерживает какую-либо сторону в Ливии, кроме ливийского народа», — заявил Ламамра.

По его словам, руководство АНДР одинаково работает со всеми партиями в стране. Именно ему удалось убедить африканские государства в приоритетности эвакуации боевиков и иностранного контингента таким образом, чтобы не вызвать дестабилизации ситуации в регионе.

«Недавно мы организовали конференцию с участием соседних с Ливией стран. Я думаю, что эта встреча прошла успешно. Нам удалось достичь консенсуса среди них в отношении важности вывода наемников и террористов», — рассказал дипломат.

Рамтан Ламамра подтвердил, что Алжир поддержит избирательный процесс в стране, чтобы гарантировать демократию в Ливии. Он заявил о необходимости проведения парламентских и президентских выборов в назначенную дату — 24 декабря.

Глава МИД добавил, что на данный момент они работают над установлением хороших добрососедских отношений в Сахельском регионе, а также стремятся помочь соседним государствам разрешить проблемы и разногласия путем диалога и примирения.

В последних числах августа Алжир провел конференцию по Ливии на уровне министров иностранных дел стран-соседей. Участники мероприятия рассмотрели, в частности, активизацию четырехстороннего соглашения по обеспечению безопасности границ и координацию усилий по решению кризиса.

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ливия алжир ламамра
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