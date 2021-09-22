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Процедура прохождения техосмотра в России может стать еще проще

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 13:38
Экономика
Процедура прохождения техосмотра в России может стать еще проще
pxhere.com

Москва, 22 сентября. Министерство внутренних дел предлагает отказаться от некоторых проверок при прохождении технического осмотра (ТО) транспортными средствами, которые будут обязаны пройти проверку.

Предложение касается отмены проверки уровня загрязняющих веществ в выхлопе, а у легковых машин — трещин на лобовом стекле, замков дверей и механизмов регулировки сидений, системы обогрева и обдува ветрового стекла. Соответствующий запрос МВД направило в Минтранс, сообщает «Коммерсантъ».

В августе этого года министерство транспорта представило проект об упрощении техосмотра. В ведомстве уверены, что количество обязательных пунктов для проверки можно сократить с 82 до 59. Так, предлагается убрать из перечня обязательную диагностику повреждения тормозных трубок, измерение уровня шума выхлопной системы, проверку потеков двигателя и коробки передач, уточняет «ФедералПресс».

В Госдуму РФ ранее был внесен законопроект об отмене обязательного техосмотра автомобилей. Инициатива может сократить число случаев, когда автовладельцы будут вынуждены проходить техосмотр.

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